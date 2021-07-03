Moet Hennessy приостановит поставки шампанского в Россию

Дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) — ООО «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» — направило российским партнерам письмо, в котором сообщило, что компания временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей. Об этом сообщает РБК.



Причиной этого стал принятый Советом федерации законопроект, который устанавливает новые требования для винодельческой продукции.

Законопроект конкретизирует регулирующие положения и нормы, касающиеся винодельческого производства, документ направлен на развитие российского виноделия. Moet Hennessy опасается, что вино из провинции Шампань теперь придется сертифицировать как «игристое», а не как «шампанское». Компании нужно будет пройти повторную сертификацию и изменить маркировку.