О миноритариях правительство просто забыло

В правительстве обсуждается так называемая донастройка налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд руб. ежегодно в 2022–2024 годах.

Более 100 млрд руб. должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли. Причем, как уточнил высокопоставленный федеральный чиновник, подразумевается усиление нагрузки в том числе на те виды сырья, которые в прошлом году не подпали под повышение НДПИ, в частности на драгметаллы. Около 90 млрд руб. сгенерируют корректировка и расширение режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли. Еще примерно 100 млрд обеспечит совершенствование системы уплаты акцизов. Остальные деньги (также около 100 млрд) принесет донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры.

Новость вызывает у нас очень большое удивление. Brent торгуется по $76,24 за баррель, и это более чем комфортный уровень для бюджета. Вместо пополнения финансовых резервов правительству дополнительные доходы стоит направить на реализацию амбициозных планов. Естественно, отказавшись от планов дальнейшего увеличения налоговой нагрузки. Повышение налогов – это очень плохая история. Оно снижает конкурентность российских компаний на международном рынке. Но главное другое – платить будут компании, то есть в том числе миноритарии или российский средний класс. Сейчас в России 12 млн брокерских счетов, на которых находится 7 трлн руб. Процентные ставки по вкладам по-прежнему ниже инфляции, граждане продолжают забирать деньги из банков инвестируя в наличную валюту, недвижимость и т.д., но в приоритете, конечно, акции.

В принципе, если правительство так хочет взять дополнительные доходы у олигархов, то стоит поступить по-другому. Весной текущего года на российских интернет-форумах активно обсуждается идея Демократической партии США. Домохозяйства с чистой стоимостью активов более $50 млн будут платить 2% от них каждый год. Дополнительный налог в размере 1% будет добавлен к тем плательщикам, чей капитал превышает $1 млрд. Джефф Безос дополнительно платил бы $5,4 млрд в год, Илон Маск — $5,2 млрд, Билл Гейтс — $4 млрд, Марк Цукерберг — $3 млрд. Состояние топ-100 миллиардеров России оценивается около $400 млрд, 3% от этой суммы — $12 млрд.

Моя принципиальная позиция заключается в том, что в непростое время COVID-19 правительство должно максимально стимулировать рост экономики и реальных частных доходов. И прежде всего, это нужно делать через снижение налогов. Налог на банковские депозиты должен быть отменен. Было бы правильно отменить также налог на дивиденды для мелких инвесторов. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли компаний, то есть после выплаты всех налогов. А сама ставка НДФЛ должна быть понижена до 10%. При этом правительство в лице премьера должно взять официальный мораторий на повышение налога на прибыль компаний нефинансового сектора минимум на ближайшие пять лет.

Ну и отдельная история – это зарплаты российских футболистов. Правильно установить для них особую ставку НДФЛ в 50%. Только данный шаг в России сейчас может примирить футболистов и их болельщиков.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»