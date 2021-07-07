В Иркутской области открыто почти 80 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов

В Иркутской области открыто 79 295 индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Регион находится на 16-м месте в рейтинге. Учитывая численность населения региона – 2,3 млн человек, ИИС открыли 3,3% населения области.

По итогам июня в России количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 4,1 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 835,1 млрд рублей, в структуре оборота 85% – сделки с акциями,8% – с облигациями, 6% – с биржевыми фондами.

Ранее эксперты отмечали, что в России начинается инвестиционный бум. Небывалая волна спроса буквально захлестнула фондовый рынок. Мосбиржа почти каждый месяц рапортует о рекордах по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) и брокерских счетов. Причины роста очевидны: снижение доходности вкладов, рост финансовой грамотности, льготы частным инвесторам, а также безопасные мобильные решения, позволяющие инвестировать, не выходя из дома. По мнению Эдуарда Семёнова, управляющего офисом «БКС Мир инвестиций» в Иркутске, абсолютные цифры говорят о том, что рынок еще далек от насыщения.

– Несмотря на взрывной рост, абсолютная величина открытых счетов все равно еще маленькая, – подчеркнул Эдуард Семёнов.