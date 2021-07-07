Наибольший прирост больных коронавирусом фиксируют в Усть-Илимске, Братске и Иркутске

Также вспышка заболеваемости произошла в Ангарске.
Согласно данным оперштаба, общее число больных на 6 июля в Иркутской области составляет 76,5 тыс.
Из 340 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 113 (всего 27 554),
- в Ангарске – 30 (всего 7 846),
- в Братске – 38 (всего 4 252),
- в Усть-Илимске – 31 (всего 5 022),
- в Черемхово – 24 (всего 7 846).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 27 554,
- Ангарск – 7 846,
- Иркутский район – 5 298,
- Усть-Илимск – 5 022,
- Братск – 4 252.
Читайте также:
7 июля 2021
Очередной антирекорд установлен в Приангарье по смертности от коронавируса. Ранее рост летальных исходов зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперты рассказали о причинах роста смертности в России.