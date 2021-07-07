Наибольший прирост больных коронавирусом фиксируют в Усть-Илимске, Братске и Иркутске

Также вспышка заболеваемости произошла в Ангарске.

Согласно данным оперштаба, общее число больных на 6 июля в Иркутской области составляет 76,5 тыс.

Из 340 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 113 (всего 27 554),

в Ангарске – 30 (всего 7 846),

в Братске – 38 (всего 4 252),

в Усть-Илимске – 31 (всего 5 022),

в Черемхово – 24 (всего 7 846).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 27 554,

Ангарск – 7 846,

Иркутский район – 5 298,

Усть-Илимск – 5 022,

Братск – 4 252.

Очередной антирекорд установлен в Приангарье по смертности от коронавируса. Ранее рост летальных исходов зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперты рассказали о причинах роста смертности в России.