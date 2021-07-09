Вышел в свет июльский номер Газеты Дело

Главная тема выпуска – недвижимость и девелопмент. Какой будет «визитная карточка» делового Иркутска? Чем интересен бизнесу развивающийся квартал «Иркутск-Сити»? как изменят лицо города воссозданные Курбатовские бани и благоустройство Цесовской Набережной? Когда мы увидим реализованные объекты этих амбициозных проектов? Какие новые продукты предлагают потребителям девелоперы загородной недвижимости? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдёте в Газете Дело за июль 2021 года. кроме этого узнаете, что общего у туризма на Байкале и Сбера, как ориентироваться в мире инвестиций, стоит ли инвесторам бояться новых кризисов. И что делать. Чтобы нас не накрыл девятый вал пандемии COVID-19.

Как «Иркутск-Сити» стал визитной карточкой делового Иркутска, и что в нем появится завтра Новыми визитными карточками российских городов стали деловые кварталы. Самым известным из них, конечно же, является «Москва-Сити». В столице Приангарья с 2007 года развивается свой деловой квартал – «Иркутск-Сити», который сегодня представлен современными бизнес-центрами, где располагаются офисы крупных компаний (Роснефть, ИНК, БизнесИнтеллект) и среднего бизнеса. О настоящем и будущем «Иркутск-Сити», его особенностях и достоинствах рассказал Александр Курепов.

VII Байкальский саммит РГУД пройдет 21-22 июля в Иркутске онлайн Тема саммита в этом году - "Девелопмент новой реальности". В программе - выступления профессионалов из разных городов страны и роуд-шоу проектов иркутских девелоперов. Как восстанавливают Курбатовские бани и какой будет Цесовская Набережная в Иркутске Широко известные с начала ХХ века Курбатовские бани вновь откроются в 2022 году. На современном «жизненном цикле» их дополнят 25-метровый бассейн, пятизвёздочный бутик-отель, рестораны, конференц-залы. Наталья Баркова, Россельхозбанк: «Cпецифика отрасли диктует индивидуальный подход к клиенту» Сельское хозяйство – это сфера, которая подвержена множеству рисков: от наводнений до засухи, включая гибель скота и урожая. Государство создает механизмы компенсации данных рисков как для самих фермеров, так и для банков, которые финансируют таких клиентов. Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк», уверена, что фермеру не стоит отказываться от кредитования. Главное, чтобы его идея была тщательно экономически продумана. О том, как повысить шансы на получение кредита по наиболее выгодным для заемщика условиям, она рассказала Газете Дело.

«Успевайте занять новые ниши». Александр Абрамкин, Сбербанк, призвал крупных инвесторов участвовать в развитии туризма на Байкале По итогам социологических опросов, среди мест, куда бы хотел поехать российский турист, Байкал занял третье место после Крыма и Санкт-Петербурга, обогнав даже Сочи. Поэтому увеличить к 2030 году турпоток к великому озеру в 2,5 раза, по мнению председателя Байкальского банка Сбербанка Александра Абрамкина, – вполне реальная задача. Главное – для достижения этой цели объединить усилия властей Иркутской области, Республики Бурятия, бизнеса и Сбера, который уже два года плотно занимается развитием туризма на Байкале.

«Такого вы еще не видели». В Австрийском квартале Хрустального Парка появятся дуплексы со «вторым светом» Начались продажи квартир в новом Австрийском квартале микрорайона Хрустальный Парк на Байкальском тракте. Главной «фишкой» нового квартала стали дуплексы со «вторым светом». Для первых покупателей в ближайший месяц будут действовать специальные условия.

Чувство тренда: как искать перспективные акции? Пандемия COVID-19 перевернула мир с ног на голову. Успешные офлайн-форматы резко теряли прибыль, в то время как компании, освоившие нишу онлайн, вышли вперед. Кинотеатры проигрывали стриминговым сервисам, фитнес-клубы оказались на грани выживания, и на смену им стали приходить онлайн-платформы для тренировок, в ретейле вырвались в лидеры игроки, которые перевели большую часть бизнеса в интернет.

Кадры для IT. В Иркутске открывается Baikal Digital Academy Самостоятельно готовить новых специалистов решили иркутские IT-компании. Первый курс в Baikal Digital Academy стартует уже в июле. О том, кто, зачем и как будет «ковать» кадры для IT-отрасли региона, мы поговорили с инициатором проекта, директором компании «Адикт» Антоном Паймышевым.

«Эстетика важна, но сначала – функционал». 5 вопросов дизайнеру интерьеров в «Патроны Парке» «Удобство и красивая картинка – гораздо лучше, чем просто красивая картинка», – убеждена Елена Валова, руководитель Meta_Estate_Studio (входит в коммерческое партнерство Meta_Estate). Архитектурно-дизайнерское бюро, которым она управляет, уже не первый год помогает покупателям домов в «Патроны Парке» воплощать в жизнь свои мечты. Как строится взаимодействие с заказчиками? Чем помогает в работе над дизайн-проектом 68-страничный бриф? И почему функционал в дизайне важнее эстетики? Гендиректором Иркутской нефтяной компании вместо Марины Седых назначен Яков Гинзбург Генеральным директором ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) назначен Яков Гинзбург, занимавший должность заместителя генерального директора по экономике и финансам компании, соответствующее решение принято на собрании участников ИНК, сообщается на сайте компании.

ВТБ: спрос на внутренний туризм в Иркутской области в июне вырос в 5 раз Расходы путешественников в Иркутской области, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, в июне составили 412 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на популярные направления регионального туризма увеличился в 5 раз, а к допандемийному 2019 году – более чем в 2,5 раза. Количество транзакций также выросло.

«Слата» запустила акцию «Нашествие миньонов» Во всех супермаркетах «Слата» началась новая акция лояльности «Нашествие миньонов». Акция стартовала 1 июля и продлится до 29 сентября 2021 года, обмен буклетов на игрушки со скидкой будет производиться до 10 октября 2021, сообщили в компании.

«Надеемся, что третья волна ковида уже в июле пойдёт на спад» Туризм – одна из тех отраслей экономики, которая в числе первых попадает под «молот» ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Однако пока, дополнительные ограничения, которые ввели в регионе в связи со сложной эпидситуацией, практически не коснулись этого направления. Регион открыт для посещения, и пока путешественникам не надо предъявлять никаких справок и QR-кодов. Как на третью волну COVID-19 реагирует иркутский турбизнес, SIA.RU рассказал операционный директор ООО «Гранд Байкал» Вадим Каретников.

«Нас и ограничивать не надо, у нас в регионе и так рестораны – полупустые» История с ковидными ограничениями в Иркутской области обрастает подробностями. Так в региональном правительстве уже рассматривается вопрос введения QR-кодов для вакцинированных граждан. Власть утверждает, что с таким предложением выступили сами представители бизнеса, в частности, фитнес индустрии.

«Психологически я не готова к локдауну» В перечень отраслей и организаций, для которых, по мнению иркутских медработников, не помешало бы ввести ограничения в работе в связи с третьей волной ковида, попали не только рестораны, турбазы, фитнес и торговые центры. В список потенциально опасных с точки зрения распространения инфекции внесли, в том числе, и музеи. Своим видением происходящего с SIA.RU поделилась Ольга Бронштейн – директор частной художественной галереи В. Бронштейна.

«Локдаун может временно стабилизировать ситуацию, но не решить проблему, а отложить ее» Руководитель отеля «Ибис» – о ситуации, которая складывается в Иркутской области в сфере гостеприимства на фоне новых ограничений из-за COVID-19.