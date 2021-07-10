Россияне всё активнее покупают иностранные акции

Рекордный объем торговли иностранными акциями зафиксирован на Московской бирже. 8 июля 2021 года объем торгов составил рекордные 6,4 млрд рублей, или более 6% объема торгов на рынке акций. Было заключено 58 тыс. сделок.

Лидерами по объемам торгов 8 июля стали: Virgin Galactic, Alibaba Group Holding, Baidu, Apple, Tesla.

– В среднем доля иностранных ценных бумаг в оборотах рынка акций на Московской бирже составляет около 2%, – говорится в сообщении биржи.

В настоящее время на Московской бирже доступны 173 иностранные акции.

Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи:

"Мы рады, что участники торгов и их клиенты с каждым месяцем активнее пользуются возможностью приобретения акций иностранных компаний на Московской бирже. Инвесторы выбирают прозрачную, удобную и надежную инфраструктуру, при этом покупка акций в рублях позволяет избежать расходов на конвертацию и сразу видеть финансовый результат. Мы будем наращивать темпы добавления новых инструментов, чтобы к концу года количество доступных бумаг достигло 500. Планируем добавить новые юрисдикции и расширить торги в валюте, чтобы предоставить нашим клиентам максимальные инвестиционные возможности".

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с иностранными бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях – с 10:00 до 23:50. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях в рамках надежной инфраструктуры Московской биржи с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала – по американским бумагам в долларах США.