ЕС продлил санкции

Совет Евросоюза продлил еще на полгода, до 31 января 2022 года, санкции против России.

Они касаются ограничений для конкретных секторов экономики. Решения, как отмечается в заявлении Совета ЕС, принимались на основе исполнения ряда минских договоренностей по итогам заседания Европейского союза. Санкции были введены еще в 2014 году и в этот раз были продлены даже без обсуждений.

Что входит в санкционный перечень? Прежде всего, в рамках экономических санкций работают ограничения для российских банков и финансовых организаций в плане доступа к рынкам капитала и займа. Помимо этого, существуют ограничения для доступа России к технологиям и услугам в нефтеразработке и добыче. Действуют санкции в отношении оборота товаров двойного назначения и материалов, которые можно использовать в военных целях. До сих пор в силе и экономические отношения с Севастополем и Крымом в целом.

Сейчас можно говорить о том, что Россия за семь лет вполне адаптировалась к санкциям со стороны ЕС, но здоровья российской экономике это не прибавляет. Открытые в экономическом отношении границы способствовали бы большей скорости оборота денег, от этого в конечном счете выиграли бы все участники торгово-экономических процессов.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»