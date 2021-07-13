Российским компаниям упростят выход на зарубежные рынки

Банк России снял ограничение на долю акций российских эмитентов, размещение и публичное обращение которых предполагаются на иностранных площадках. Соответствующий проект указания размещен на сайте регулятора для общественного обсуждения.

Сейчас действуют два ограничения на размещение и обращение акций на иностранных площадках. Их общее число не должно превышать 25% от всего объема акций одного типа, а за границей может торговаться не более 50% от общего количества предлагаемых акций. Такие лимиты вводились, чтобы снизить отток торговой активности с российского на иностранные рынки.

– В последние годы отмечается уверенный переток ликвидности по акциям с двойным листингом на российский биржевой рынок, — поясняет директор Департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына. — Это касается как российских компаний с открытыми программами депозитарных расписок, так и иностранных компаний с российским бизнесом и вторичным листингом на российской бирже.

По мнению регулятора, отмена ограничений снимет излишние барьеры и станет дополнительным стимулом для российских компаний к выходу на публичные рынки капитала.