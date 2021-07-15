Ущерб от повышения уровня Байкала обсудили в правительстве Бурятии

Вопросы повышения уровня воды в озере Байкал и оценки возможного ущерба рассмотрели 14 июля на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского. По итогам совещания прибрежным байкальским районам рекомендовали объявить режим повышенной готовности.

Министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев отметил, что в сентябре 2020 года уровень озера Байкал достиг максимума за последние 12 лет – 457,11 метра.

– 12 июля режим работы Иркутской ГЭС был установлен с пропуском 3100 куб. м/ сек., при этом максимальный расход Иркутской ГЭС по техническому проекту составляет 6000 куб. м/ сек, однако подтопление застройки в нижнем бьефе начинается уже с 3200 куб. м/сек. Управление режимами работы Иркутского гидроузла должно в первую очередь направлено на поддержание уровня воды в Байкале в пределах, обеспечивающих сохранение его экосистемы. Наша задача – прийти к таким решениям, которые позволят избежать подтопления территорий Иркутска и минимизировать негативное влияние на территории Бурятии, – сказал министр природных ресурсов и экологии Бурятии.

В настоящее время наблюдается повышение озера Байкал в связи с обильными осадками. В ближайшее время прогнозируется выпадение осадков по Иркутской области – на 120 процентов выше нормы, по республике Бурятия – от 200 до 230 процентов. В результате уровень озера Байкал ежедневно повышается на 3 см.

По словам директора Байкальского института природопользования СО РАН Ендона Гармаева, дальнейшее повышение уровня Байкала приведет к затоплению прибрежной территории в таких местах как Посольский сор, подмыву на некоторых участках береговой линии и насыпи автомобильной дороги Улан-Удэ – Баргузин. По мнению и.о. руководителя администрации СевероБайкальского района Андрея Беляева, повышение уровня Байкала грозит разрушением дамбы в поселке Нижнеангарск, построенной в 2002 году.

По итогам совещания прибрежным байкальским районам было рекомендовано объявить режим повышенной готовности.

Ученые утверждают, что надо менять систему регулирования уровня Байкала. Они не могут объяснить, чем руководствовались законотворцы в 2001 году, искусственно ограничив диапазон колебаний уровней воды в озере между отметками 456 и 457 метров по условной Тихоокеанской системе высот (постановление №234 от 26 марта 2001 года). Они считают цифры надуманными.

– Для озера характерен затяжной маловодный период, который сменяется резким подъёмом уровня воды. Научно-исследовательская работа, которую проводил Институт водных проблем, и не только она, показала, что в заданных рамках невозможно удержаться физически, – комментирует Виталий Чуканов, научный сотрудник Института водных проблем РАН. – К тому же метровый диапазон – он противоестественный: подгоняя Байкал под эти ограничения, мы уходим от природного гидрологического режима. В природе амплитуда колебаний уровня намного больше. И в том числе это разнообразие гидрологических режимов сформировало уникальную экосистему Байкала.