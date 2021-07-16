Иркутских застройщиков могут обязать выделять площади под поликлиники в новых ЖК

При строительстве нового жилья в Иркутске необходимо выделять помещения под амбулатории, считают в мэрии. Комитет по градостроительной политике по поручению мэра направил обращение в Союз строителей Иркутской области, чтобы застройщиками был рассмотрен вопрос о необходимости планирования подобных помещений при строительстве коммерческого жилья. В настоящий момент с крупными застройщиками уже ведутся переговоры о выделении помещений для амбулаторий. В будущем проектирование таких помещений станет обязательным условием при заключении договоров комплексного развития территорий, сообщает пресс-служба мэрии.

Отделения первичного звена амбулаторно-поликлинической службы, врачей общей практики необходимо предусматривать на первых этажах многоквартирных домов.

– Медицинские учреждения, их строительство не относятся к нашим полномочиям. Тем не менее, совместно с Правительством региона мы необходимую работу в данном направлении ведем, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов. – Сегодня уже зарезервированы места под строительство филиала поликлиники № 1 в Солнечном, поликлиники № 15 в Рабочем, травмпункта на Академической, детской поликлиники № 10 в микрорайоне Синюшина гора. В конце лета планируем выйти на подготовку территории под строительство детской поликлиники № 5.

Помещения для амбулаторий должны соответствовать действующим обязательным требованиям СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» и требованиям федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В частности, помещения для отделений первичного звена амбулаторно-поликлинической службы должны иметь кабинеты врача общей практики и медицинской сестры, процедурную, перевязочную, смотровую, помещение для хранения медицинских материалов и лекарственных препаратов, кабинет восстановительного лечения, ряд вспомогательных комнат.​​