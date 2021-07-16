Разработчик «Спутника V» рассказал об отдаленных последствиях вакцины

Вопрос безопасности прививки и отдаленных последствий вакцинации – это самый частый вопрос, который мне задают, сообщил Денис Логунов, заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. 16 июля на встрече с журналистами республики Бурятия ученый-микробиолог, разработавший вакцину от COVID-19 обосновал безопасность прививки и развеял мифы о вакцинации.

– Платформа, на которой сделана вакцина, – это аденовирусные вектора. Люди живут с аденовирусами миллионы лет, совместно эволюционируют, и их популяции только увеличиваются, и увеличивается человечество. Ничего критического аденовирусы, которые вызывают обычную простуду, для человека не несут. А в качестве платформенного решения мы не используем сам вирус. То есть за миллионы лет эволюции давно привыкшие к человеку аденовирусы не несут никакой угрозы, – заключил учёный.

Денис Логунов подчеркнул, что вакцина прошла необходимый объем клинических исследований.

– Есть такое понятие как доказательная медицина. И на сегодняшний день по каждому из компонентов платформы проведено более 350 протоколов клинических исследований. А, к примеру, в рамках клинических исследований и применения вакцины против лихорадки Эболы в Африке и странах Европы были провакцинированы сотни тысяч людей. Поэтому каждая из этих платформ, кроме того, что имеет абсолютно безопасную биологическую основу, она имеет в виде доказательной медицины хороший профиль безопасности и переносимости. Кроме того, в досье каждого препарата, каждой вакцины вкладывается профиль токсикологической безопасности. Это обязательный момент. Никто не примет препарат, который не прошел необходимые токсикологические исследования, – рассказал Денис Логунов.