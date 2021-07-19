Эксперт Примсоцбанка рассказал о факторах, повлиявших на рост ипотечного кредитования

Несмотря на то, что снижение потребительского спроса из-за падения доходов населения в 2020 году поставило под угрозу сферу строительства жилой недвижимости, благодаря мерам господдержки в России произошёл стремительный рост ипотечного кредитования. Это подтверждает исследование Центробанка: согласно отчётности общая задолженность россиян по ипотеке превысила 10 трлн рублей. О том, какие факторы повлияли на такой стремительный рост рассказывает Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк.



Илья Владимирович, подскажите, с чем можно связать такой рекорд?

– Рост объемов ипотечного кредитования связан как с низкими ставками (средневзвешенная ставка выдачи по данным ЦБ РФ в апреле составила 7,3%, а это более чем на 1 процентный пункт ниже ставки уровня прошлого года), так и с запуском мер государственной поддержки в виде «Льготной ипотеки». На объемы ипотечного кредитования также оказала влияние программа «Рефинансирование» ипотечного кредита. Так, по данным нашего банка за пять месяцев 2021 года доля выдачи ипотечных кредитов по данному продукту составила более 28% от общего объема выданных кредитов.

Ещё одним прорывным продуктом мы можем назвать «Кредит на покупку загородной недвижимости. Отметим, что спрос на него возрос именно в разгар пандемии. Стоит отметить, что в 2021 году по сравнению с 2020г. (период разгара пандемии) банки смягчали условия кредитования: снижали требования к размеру первоначального взноса (наш банк, например, предусматривает кредитование заемщиков с первоначальным взносом 10%, вне зависимости от того, является ли заемщик зарплатным клиентом или нет; вводили дополнительные скидки при подтверждении «белого дохода», упрощали и продолжают упрощать список предоставляемых документов. Совокупность этих факторов и мер поддержки позволили рынку и банкам нарастить объёмы выдачи ипотечных кредитов.



Какие инструменты банк сейчас подключает, чтобы избежать увеличения числа рисковых заемщиков?

– Не секрет, что зачастую заемщики не оценивают свои реальные возможности по возврату ипотечного кредита, поэтому наш банк помогает им принимать взвешенные решения. Мы традиционно используем одновременно несколько инструментов для минимизации рисков: это и качественная оценка финансового положения и трудоустройства заемщиков, корректировка размера первоначального взноса в зависимости от портрета клиента, а также проверка ликвидности закладываемой недвижимости.



Какие варианты вы предлагаете тем, кто не может платить по кредиту?

– Таким заёмщикам мы предлагаем следующие варианты: снижение ставки, увеличение срока кредита, отсрочка платежа, отсрочка процентов или основного долга, фиксирование ставки и ее снижение (применимо к кредитным договорам с плавающий процентной ставкой), совмещение двух-трех вариантов реструктуризации, ипотечные каникулы.

Московские клиенты могут получить и закрыть часть долга через частично-досрочное гашение, тем самым снизив платеж. Клиент также может получить государственную субсидию в размере 450 тысяч рублей, согласно 157 ФЗ и закрыть часть долга через частично-досрочное гашение - тем самым опять же снизить размер платежа.

Все это возможно при условии перспективы восстановления платежеспособности после предоставления реструктуризации (продажа залога, продажа другой недвижимости, продажа авто, включение в число созаемщиков других лиц, наследство, страховая выплата и др. источники).



Будет ли уменьшен объем выдаваемых кредитов? Какая политика будет выбрана на ближайший год?

– Банк не планирует снижать объемы ипотечного кредитования, а наоборот, закладывает рост к 2021г. на уровне не ниже 15%. При этом мы прогнозируем рост процентных ставок до конца 2021 года еще на 0,5-1% к текущим ставкам. Мы настоятельно рекомендуем всем жителям РФ, у которых квартирный вопрос еще не решен не затягивать с принятием решений и оформлять ипотеку до роста ставок.



Какие прогнозы вы можете сделать для строительного рынка?

– Относительно строительного рынка необходимо учитывать, что сейчас действует одновременно несколько госпрограмм: это и продленная «Льготная ипотека», и «Семейная», и «Дальневосточная». Отметим, учитывая снижение максимальной суммы кредита по «Льготной» ипотеке, данный продукт становится неактуальным для дорогих рынков Москвы и Московская области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Владивостока и Хабаровска. Вышеперечисленные программы и далее будут поддерживать строительную отрасль, но необходимо учитывать и оборотную сторону медали: наличие льготных программ стимулирует и рост стоимости недвижимости, как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. Таким образом низкая ипотечная ставка при одновременном росте цен на жилье «обнуляет» эффективность действия программ.