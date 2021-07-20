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ВОЗ рекомендовала кормящим матерям привиться от COVID

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по поводу вакцин для кормящих матерей. Эксперты ВОЗ заявили, что пока у организации нет данных, что COVID-19 представляет для  кормящих большую опасность, чем для других категорий людей.

«Некоторые краткосрочные исследования показали, что иммунизация кормящих матерей не представляет опасности для младенцев, а предварительные данные свидетельствуют, что защита от вакцины может передаваться от матери к ребенку», — говорится в сообщении ВОЗ.

В связи с этим эксперты не рекомендуют прекращать грудное вскармливание из-за вакцинации.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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