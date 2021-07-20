Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров

На сайте Байкальского международного форума партнеров, который пройдет 18-20 августа в Иркутске, опубликована архитектура деловой программы. Напомним, БМФП - 2021 проводится Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири при поддержке Правительства Иркутской области и ТПП России. Первый форум состоялся в августе 2019 года в очном формате и был приурочен к 45-летию ТПП ВС.

Деловая программа БМФП - 2021 включает пленарное заседание, четыре тематические площадки, на которых пройдут дискуссии по актуальным темам с участием федеральных и международных экспертов, а также работу биржи контактов предприятий-экспортеров Иркутской области с предпринимателями из других стран. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе, форум пройдет в смешанном онлайн/офлайн формате, уточняет пресс-служба ТПП Восточной Сибири..

К формированию списка ключевых спикеров форума, в том числе подключились: Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП России, Комитет по предпринимательству в лесопромышленном комплексе ТПП РФ, Совет по развитию электронной коммерции ТПП РФ, Совет по развитию информационных технологий и цифровой экономики ТПП России, торгпредства России в Германии, Турции и др. В рамках подготовки биржи контактов достигнуты предварительные договоренности об организации b2b-переговоров с представителями бизнеса из КНР, Монголии, Южной Кореи, Германии, Республики Беларусь и других стран.

Важнейшей частью деловой программы БМФП – 2021 станет стратегическая сессия по защите инвестиционных проектов, которая пройдет 19 августа. Эксперты площадки рассмотрят инвестиционные проекты предпринимателей Сибирского федерального округа, оценят возможности финансирования и дадут разработчикам профессиональные рекомендации. В настоящее время проходит сбор резюме инвестпроектов с целью их предварительного анализа специалистами ведущих банков и фондов поддержки. Сбор заявок продлится до 29 июля.

Партнерами и спонсорами БМФП - 2021 выступают Банк ВТБ (ПАО), Байкальский банк ПАО Сбербанк, ГК «Форус», Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», крупнейшие предприятия и организации – члены палаты, представители СМИ.

Ознакомиться с программой БМФП – 2021, зарегистрироваться для участия и направить инвестпроект на рассмотрения экспертной группы можно на официальном сайте форума: https://www.bmfp.ru/ или по e-mail: dcp@tppvs.ru, тел. (3952) 33-51-00.