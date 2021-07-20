Работодателям могут разрешить выдавать ипотеку

Инициатива поспособствует конкуренции на ипотечном рынке и увеличит лояльность сотрудников в компаниях, передает слова авторов РБК.

Федеральная сеть риелторских компаний «Этажи» направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение разрешить работодателям выдавать ипотеку сотрудникам под низкий процент, а также оформлять купленные квартиры в залог.

По мнению авторов инициативы, такое решение даст возможность увеличить конкуренцию на ипотечном рынке с помощью дополнительного притока средств от бизнеса, а для компаний это послужит дополнительным инструментом повышения лояльности сотрудников и эффективным способом инвестирования.

«Мы предлагаем компаниям дать возможность выдавать ипотеку своим сотрудникам под низкий процент, став фактически финансовыми организациями. Им нужно позволить оформлять закладные и оперировать ими. Работодатели смогут также выдавать кредиты с более низким первоначальным взносом, поскольку у них есть возможность свободно распоряжаться собственными средствами», – пояснил изданию глава риелторской сети Ильдар Хусаинов.