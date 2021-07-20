Крипторынки захватили медведи

В понедельник, 19 июля, на финансовых рынках наблюдалась направленная нисходящая динамика. Нефть марки Brent снизилась, и на этот раз коррекция оказалась более серьезной. Инвесторы направили котировки черного золота ниже отметки $70 за баррель. По итогам торгов в понедельник баррель североморской нефти стоил $68,63, отмечает Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker:

– Коррекция на рынке энергоносителей назрела давно, и на этой неделе, скорее всего, мы будем наблюдать дальнейшее падение нефти до уровня $65. Золото нашло равновесие вблизи отметки $1 808 за тройскую унцию, так как инвесторы все еще испытывают сильные опасения по поводу перспектив восстановления мировой экономики.

На валютном рынке американский доллар вновь проявил силу. На этот раз и российский рубль не смог устоять под напором USD, пара USD/RUB выросла на 59 копеек до значения 74,67. Также, пара EUR/RUB выросла на 61 копейку и завершила понедельник на отметке 88,10. Мы сохраняем в силе наш прогноз по поводу дальнейшего вялого снижения рубля к основным конкурентам, тем не менее, рабочий диапазон пары USD/RUB и EUR/RUB остается прежним: 72 - 76 и 88 - 90 соответственно.

На криптовалютных площадках усилились негативные тенденции. По данным биржи CEX.IO, пара BTC/USD вплотную приблизилась к уровню $30 000, что может спровоцировать срабатывание стоп-ордеров и направить курс цифрового золота к $25 000. Снижение эфириума уместилось в рамки 4%, пара ETH/USD закрепилась на уровне $1 827. Медвежьи тенденции на мировых финансовых площадках отразились также и на крипторынке, поэтому мы полагаем, что в ближайшее время цифровые активы будут находиться под давлением.