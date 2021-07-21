Виктор Захаров, «Сервико»: «Новые возможности есть всегда, надо только головой крутить»

«Скоро всё уйдёт в онлайн», – пожалуй, самое популярное утверждение нового времени. Однако директор крупной дистрибьюторской и логистической компании «Сервико» Виктор Захаров с ним не согласен. «Реальная экономика находится не в онлайне, и сейчас она ещё более востребована, чем до пандемии. Хлеб и колбаса сами себя не произведут и по воздуху до потребителя не долетят», – поделился Захаров своим мнением с Газетой Дело. Он также рассказал нашему изданию, чем систематическая «удалёнка» вредит бизнесу, как пандемия повлияла на рынок автоперевозок, что изменила «цифра» в работе водителя фуры, и зачем транспортное предприятие строит доходный дом.

Виктор Захаров, директор дистрибьюторской и логистической компании «Сервико».

Фото: Евгений Козырев.

О пандемии: «Всё было впервые и вновь»

Анализируя итоги 2020 года, Виктор Захаров говорит, что в начале пандемии COVID-19 никто, по большому счёту, не понимал, с чем столкнулся. Экономики разных стран, в том числе и России, «импровизировали» и по-разному реагировали на происходящее. По мнению директора «Сервико», во многом эта «импровизация» продолжается до сих пор.

– Но тогда, в принципе, всё было впервые: многие производства остановились, нарушились все системы и цепочки поставок. В мае-июне 2020-го в логистике была практически паника – и серьёзное падение. В частности, наша компания по перевозкам в тот период упала на 30-40%.

Тем не менее, Виктор Захаров считает, что минувшие полтора года, хоть и были сложными – и экономически, и морально – в отношении бизнеса их можно назвать даже интересными.

– Мы многое пересмотрели внутри компании: оптимизировали процессы, что-то улучшили, научились новому. Например, в апреле прошлого года мы первые в России лицензировали в онлайн-формате новый склад алкогольной продукции в Абакане. Представители комиссии из Федеральной службы регулирования алкогольного рынка – около пятнадцати человек, которые физически находились в Москве и Новосибирске, – по интернету проверяли соответствие склада техпаспорту, по видеосвязи «заглядывали» в каждый уголок, удалённо лазерными линейками измеряли все параметры. Кстати, если бы лицензирование проходило в офлайне, то его бы провёл всего один специалист.

Новый полезный опыт компания получила и во взаимодействии с государством – при оформлении документов на господдержку, так как транспортная отрасль была признана пострадавшей от пандемии.

Новые газовые автомобили IVECO.

– Многие компании весной прошлого года останавливали свой автопарк, а водителей отправляли в отпуска без содержания. «Сервико» – одно из тех предприятий, которое продолжало работать: мы ездили за меньшие тарифы, себе в убыток, но ездили, ни одного человека в отпуск не отправили, – отметил Захаров. – А что касается дистрибьюторского бизнеса, то по этому направлению мы даже выросли, поскольку в России в целом выросло потребление. Правда, не за счёт того, что каждый человек стал богаче, а за счёт того, что люди со средними доходами и выше, которые раньше уезжали на отдых за границу, остались в стране и потратили деньги здесь. Когда пандемия только начиналась, мы опасались, что не сможем реализовать премиальный товар, 70-80% которого поставлялось только в рестораны, так как они в прошлом году практически не работали. Но случился «нонсенс»: дорогого товара в итоге мы продали на 20% больше, чем в обычное время.

Так, по словам Виктора Захарова, минувшей зимой объём товара, доставленного компанией по направлению Байкал, МРС, Хужир, был больше, чем летом допандемийного 2019 года.

– Раньше гостиницы были заполнены китайскими туристами, которые не потребители. А сейчас на Байкал приехали наши соотечественники, и ситуация изменилась.

Виктор Захаров, директор дистрибьюторской и логистической компании «Сервико».

Фото: Евгений Козырев.

О современных вызовах: «Дефицит автопарка и растущие цены»

Сейчас экономическая ситуация, по мнению Виктора Захарова, постепенно восстанавливается, даже несмотря на новую волну коронавируса. Но при этом появились новые вызовы. И в первую очередь – дефицит основных средств и растущие цены.

– Когда ты эксплуатируешь транспорт, происходит его естественная убыль: автомобили ломаются, разбиваются, кроме того, требуется постоянное обновление автопарка старше 6-8 лет. Но на сегодняшний день в нашем бизнесе – большая проблема с основными средствами: нового автотранспорта не хватает, так как в 2020-м всё производство останавливалось. Если до пандемии автомобили выпускали с конвейера, к которому все комплектующие подходили в течение суток-двух, то сейчас это не конвейер, а практически ручная сборка, так как нарушилась вся система поставок. Например, сейчас на заводе MAN стоит почти тысяча машин, потому что из Китая не пришли платы для компьютеров. Как следствие, растут цены: если до «коронакризиса» импортный тягач на заводе стоил 80 тысяч евро, то сейчас его цена – 90 тысяч евро, и это никак не связано с курсом валюты. Сейчас – при восстановлении спроса – мы имеем примерно 10-процентный дефицит автопарка.

Новые газовые автомобили IVECO.

Однако, несмотря на все перечисленные сложности, в этом году «Сервико» пополнила свой автопарк десятью новыми газовыми автомобилями IVECO, работающими на жидком метане. Как отметил директор компании, это – современные технологии, которые позволяют в два раза сократить расход топлива и соответствуют требованиям по экологии. Кстати, такие машины компания приобрела одной из первых в России, правда, пока дальше Новосибирска ездить они не будут: в Восточной Сибири для их эксплуатации нет необходимой заправочной инфраструктуры.

О кадрах: «Молодые не хотят работать в реальной экономике»

Ещё одна характерная для нынешнего времени проблема – огромный дефицит рабочей силы в реальном секторе экономики: от общепита до строительства. Захаров не скрывает, что его компания также испытывает острую нехватку персонала: водителей, экспедиторов, грузчиков. Но беда в том, подчёркивает он, что молодые не хотят работать в реальной экономике. В большинстве своём они мечтают о заработках в интернете, ориентируясь на какого-нибудь успешного блогера, тик-токера или айтишника.

– Я не сомневаюсь, что там можно заработать, но это удаётся одному талантливому человеку на миллион, – убеждён Захаров.

Виктор Захаров, директор дистрибьюторской и логистической компании «Сервико».

Фото: Евгений Козырев.

При этом в компании, которую он возглавляет, можно хорошо зарабатывать: зарплаты – выше средних по рынку. Например, водитель фуры в «Сервико» получает на руки около 100 тыс. рублей, кроме этого, ему положены командировочные и другие выплаты. Водители 5-10-тонных машин, работающие в городе, получают 60-70 тыс. руб., грузчики – 50-60 тыс. руб. Хорошо зарабатывают и механики, и слесари. Причём за последний год зарплаты всего рабочего персонала выросли на 30-50%.

– Всех, кого принимаем на работу – особенно молодёжь – обучаем, стажируем: и водителей, и слесарей, и механиков, так как в нашей сфере тоже всё меняется: то, что было десять лет назад, сейчас уже не работает, – говорит директор. – Современные цифровые технологии позволяют водителю фуры ехать, как на Яндекс-такси: у него «наладонник» – портативное цифровое устройство, в котором прописаны маршруты, где загружаться, где разгружаться, во сколько, какой пакет документов необходим. Ещё пять лет назад мы учили водителя, как работать с документами – а сейчас ему достаточно просто одну кнопку нажать.

О работе в новых условиях: «Удалёнку нельзя вводить в систему»

Усугубляет ситуацию с кадрами, по мнению Захарова, и быстро растущий, особенно, последние полтора года, рынок онлайн-продаж и услуг доставки.

– Сейчас принято говорить, что скоро всё уйдёт в онлайн, но реальная экономика, которая производит материальные ценности, находится не в онлайне, и сейчас она ещё более востребована, чем до пандемии, потому что это закон: чем больше человек потребляет, тем больше надо произвести, – рассуждает бизнесмен. – А хлеб и колбаса сами себя не произведут и по воздуху до потребителя не долетят, для этого тоже нужны люди. Привезти товар каждому домой – это большие трудозатраты и это очень дорого. В России рынок доставки пока составляет всего 2-3% и уже испытывает сложности с кадрами, а как он будет развиваться дальше, при ещё более быстрых темпах роста, сложно даже представить.

Фото: Евгений Козырев.

Неоднозначное отношение у Виктора Захарова и к популярному сейчас удалённому формату работы:

– Я понимаю, что переход на удалёнку вызван ситуацией. Но, тем не менее, когда в больших транснациональных компаниях говорят, что все работают только удалённо, я не верю, что это эффективно. На совещаниях по Зуму может присутствовать очень много людей, но реально полезных из них – двое, от остальных толку нет, и зачастую они больше мешают, чем решают. В экстренных случаях удалёнка, может, и работает, постоянно – нет. Её нельзя вводить в систему. Всегда хорошо, когда соблюдается баланс, потому что есть масса мелких текущих вопросов, которые люди решают между собой «по ходу». И таких связей – миллионы. Но когда ты работаешь удалённо, ты же не будешь специально создавать конференцию, чтобы решить вопрос: «Прибить или приклеить?». А сегодня именно так и происходит. Кроме того, в любом бизнесе 50% успеха – это личные отношения. В онлайне ты ничего подобного не выстроишь.

При этом директор компании, подразделения которой находятся не только в разных городах Иркутской области, но и в разных регионах России: от Сибири до Подмосковья, прекрасно понимает, что невозможно физически находиться во всех местах одновременно, и без онлайн-технологий успешный бизнес в современных условиях не построишь.

– Но речь идёт опять же о реальном рынке онлайна, который направлен на улучшение производства, совершенствование управленческих процессов, оптимизацию всех видов транспорта и перевозок, повышение производительности труда, – подчеркнул Виктор Захаров.

О планах: «Для развития кризис не обязателен»

Сейчас «Сервико» работает в шести регионах: Иркутской области, Бурятии, Хакасии, Тыве, Забайкалье и Красноярском крае. Дальнейшее развитие предприятия, в первую очередь, его логистического подразделения, Виктор Захаров связывает с продвижением на запад страны: в Кемерово, Томск, Новосибирск и на Алтай. Конкуренции он не боится: чем больше население, тем выше загруженность основных средств, тем проще работать и зарабатывать.

– Мы видим большие перспективы нашей логистической транспортной компании и основное развитие планируем в этом направлении, – говорит Захаров. – Будем покупать новый транспорт, чтобы довести количество большегрузных автомобилей до 500 единиц. Наш план-максимум – войти в топ-10 транспортных компаний, таких как «Дэлко», «Деловые Линии», «ЛидерТранс». Но это не будет рост ради роста – это тоже неправильно. Надо понимать, ради чего ты всё делаешь. Если у тебя есть контракты, есть потребитель, который в твоих услугах нуждается, – вот тогда и надо расширяться.

При этом Захаров уверен, что у бизнеса всегда есть время для возможностей. И кризис совсем не обязателен для того, чтобы их увидеть.

Виктор Захаров, директор дистрибьюторской и логистической компании «Сервико».

Фото: Евгений Козырев.

– Если будешь всё время делать одинаково, бизнес развиваться не будет. Новые возможности есть всегда, надо только головой крутить. Например, появилась программа Газпрома по переводу автомобилей на газомоторное топливо – надо ею пользоваться, тот, кто этого не сделает сейчас, потом будет проигрывать по тарифам. Появился метан в России, который стоит в два раза дешевле дизеля, – надо покупать газовую машину: пусть она стоит 125 тыс. евро, а не 85, но мы понимаем, что эту разницу окупим за два года, а полностью машину – за шесть, а не за восемь лет.

Если бы еще налоговая политика в регионе была более лояльной к бизнесу! В Иркутской области, например, максимальный в России транспортный налог – 85 рублей за лошадиную силу. В Хакасии, для сравнения, 12 рублей. Плюс там и дотации обещают: например, компенсировать лизинговые платежи из бюджета. Из наших машин сегодня только 5% по дорогам Иркутской области ездят, остальные – по всей стране. И люди в компании работают только на 10% из нашего региона. А все налоги платятся здесь. Так может, нам проще открыть в Хакасии юридический адрес и платить на 15 млн рублей меньше налогов? – рассуждает Виктор Захаров.

Оптимизировать затраты и поддерживать эффективность бизнеса пока удается другими способами. Например, сейчас за счёт роста доли сетевых клиентов, которым товар доставляется из крупных складов, меняется рынок розницы и структура логистики.

– Поэтому мы закрываем и продаём склады в небольших городах, где упали объёмы товарооборота, но расширяем складские помещения в крупных, – говорит директор «Сервико». – Так, в следующем году мы планируем начать в Иркутске строительство большого распределительного центра на 20 тыс. кв. м. Это позволит применять более современные технологии и удешевить логистику, так как чем больше склады, тем больше оборот, тем дешевле логистика на каждую единицу хранения.

В планах у компании и менее глобальные, но не менее важные задачи – например, завершить ремонт головного офиса компании в Иркутске.

– Мы давно хотим это сделать. Ещё в прошлом году согласовали проект со всеми ведомствами, но его старт отложился из-за празднования Дня города, – рассказал Виктор Захаров. – По проекту полностью изменится фасад здания – он будет в сдержанном, лаконичном стиле, с красивыми окнами и подсветкой. Также здесь сделают хорошие парапеты, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Здание станет достойным украшением бульвара Гагарина и набережной Иркутска.

Новый фасад головного офиса "Сервико" в Иркутске.

«Конкуренции на рынке нет»

Зачем «Сервико» строит доходный дом в Иркутске

«Сервико» не только логистическая, транспортная и дистрибьюторская компания. В её «портфеле» – несколько параллельных бизнесов, в том числе, девелопмент, в котором есть и реализованные проекты, и те, что выходят на финишную прямую. На завершающей стадии, по словам директора компании Виктора Захарова, сейчас находится строительство доходного дома.

Доходный дом строится в центре Иркутска – на перекрёстке улиц 25 Октября и 4-ой Советской. Здесь будет 154 квартиры, а также детский сад, магазин, ресторан-кафе, салон красоты, аптека, химчистка, фитнес и бассейн для жильцов, два этажа подземной автопарковки и другие уникальные услуги для комфортного проживания. Объект сейчас вводится в эксплуатацию, параллельно там идут отделочные работы и благоустройство территории.

– Отмечу, что это не те дома, которые строятся для продажи, – поясняет Захаров. – Процесс длится достаточно долго, потому что все квартиры будут с чистовой отделкой: когда ты делаешь торговый центр и тебе надо положить 10 тыс. кв. м плитки – это одно дело, а когда ты делаешь 10 тыс. кв. м на 154 квартиры – это другие трудозатраты, другое время, другая стоимость. Инвестиции в строительство доходного дома составили почти 800 миллионов рублей.

Доходный дом в центре Иркутска.

Эконом-жилья в доходном доме не предусмотрено. Для квартир разработано четыре вида дизайна, они будут обставлены качественной мебелью, оборудованы современными системами кондиционирования. Также к услугам жильцов – скоростные лифты, консьерж-служба, ресепшн, обслуживание в квартирах (доставка еды, клининг). Кроме этого, жильцы смогут переезжать с одного этажа на другой, если им, например, надоел дизайн их жилплощади. Причём, после каждого постояльца в квартире будут делать косметический ремонт.

Девелопер предоставит постояльцам возможность временной прописки, а также совместно со Сбером запустит сайт и уникальное программное обеспечение со множеством сервисов для жильцов. Доходный дом премиум-класса рассчитан на топ-менеджеров крупных компаний, которые приезжают работать в Иркутск на длительный срок (жильё здесь планируется сдавать не менее чем на три месяца, никаких посуточных вариантов не будет). Как отмечает Виктор Захаров, таких людей достаточно много, и им хочется жить не в разбросанных по всему городу квартирах, которые для них снимают работодатели. В том, что на такой продукт, как доходный дом, будет спрос, бизнесмен уверен на 100%.

– Конкуренции на рынке нет. На сегодняшний день есть много других бизнесов, которые дают большую доходность. Но мы на это смотрим несколько по-другому. К этой доходности все придут лет через 5-6, а мы это делаем сегодня.

Перерезать красную ленточку на открытии доходного дома в «Сервико» планируют в первом квартале 2022 года.

Виктор Захаров, директор дистрибьюторской и логистической компании «Сервико».

Фото: Евгений Козырев.