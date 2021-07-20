Сибирские телекомпании рассказали о врачах ковидных госпиталей

В проекте «Территория спасения» задействовано пять сибирских телекомпаний, в их числе и Братская студия телевидения.

Но, несмотря на меры предосторожности, кривая заболеваемости вниз пока не стремится. В «Центрах помощи и спасения», построенных по инициативе общественного деятеля Олега Дерипаски, по-прежнему нет свободных мест. Но, к счастью, центры укомплектованы самым современным оборудованием, и работают в них квалифицированные, опытные врачи.

Прошлой весной, когда пришлось впервые столкнуться с новым вирусом, медицина оказалась не готова к борьбе с ним. Не хватало нужного оборудования и лекарств, больницы оказались переполнены. Выходом из критической ситуации стало строительство «Центров помощи и спасения», которые появились в семи городах Сибири и Урала по инициативе основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаски. Он удивительно точно предсказал тогда, что пандемия продлится не один год. И «Центры помощи и спасения», на самом деле, помогли стабилизировать ситуацию.

Оборудованные по последнему слову техники, укомплектованные лучшими врачебными кадрами, они принимают самых тяжёлых больных. С момента открытия центров в декабре прошлого года их пациентами стали более пяти тысяч человек. В их числе и Тамара Васильевна. Ей 75 лет, страдает диабетом. Резко почувствовала себя плохо, упала в обморок. В сознание пришла уже в стенах медицинского центра.

– Мы, казалось бы, уже отжили свой век. Нет, жить-то хочется. У меня семь внуков, восемь правнуков. Звонят, скучают. Ну как же я могу не выздороветь? Спасибо всем от и до: от технички и до врача. А тем более я узнала, что, оказывается, Светлана Валентиновна, дочь Ганичевой, нашего любимого врача. Я Людмилу Дмитриевну знала с 85-го года. Это доктор от Бога. От такой мамы, доктор действительно от Бога, и дочь такая же. И выбрала ту же профессию, что и мама – лечить людей, – Тамара Бочкарь, пациент «Медицинского центра помощи и спасения», Саяногорск.

Светлана Ганичева, о которой идет речь, – врач-инфекционист Саяногорского «Центра помощи и спасения». Она дочь знаменитого в этих краях педиатра, почётного гражданина Саяногорска Людмилы Ганичевой, в честь которой названа местная детская поликлиника. Светлана ведёт активную борьбу с коронавирусом в стенах «Центра» с февраля 2021 года.

– Находиться в этих костюмах долго трудно. А пациенты поступают разные. Нравится в госпитале то, что поступают тяжёлые пациенты, и мы их лечим. И вот видно, что с каждым днём им легче становится. Мы даже когда уходим домой, вечером дома прорабатываем каждого больного, что мы ему ещё можем сделать, чтобы он быстрее выздоровел, – Светлана Ганичева, врач-инфекционист «Центра помощи и спасения», Саяногорск.