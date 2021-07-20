В Усть-Куте откроют новый медицинский корпус

Его построили на средства ИНК, сообщили SIA.RU в компании.

В городе Усть-Кут Иркутской области 23 июля 2021 года планируют начать прием пациентов в новым медицинском корпусе. Соответствующее решение принял оперативный штаб Усть-Кутского муниципального образования. В медучреждении на 60 койко-мест будут лечить жителей с внебольничной пневмонией. Его строительство велось за счет финансовой помощи Иркутской нефтяной компании (ИНК), которая направила на эти цели более 500 миллионов рублей.

В настоящее время завершены пусконаладочные работы и комплексное опробование всех систем, новый медицинский корпус технически готов к приему пациентов. Представители подрядной организации 15 июля передали объект на баланс ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница». Договоренность о финансировании была достигнута между губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и руководством ООО «Иркутская нефтяная компания» летом 2020 года.

Площадь медицинского объекта составляет 3 000 кв. метров.

Все палаты, рассчитанные на одного либо двух пациентов, оборудованы душем и санузлом. К каждой койке подведен кислород, который генерируется станцией, размещенной в больнице. Это обеспечит его бесперебойную подачу больным. Кроме того, в здании размещены три палаты реанимации – всего 6 мест для интенсивной терапии.

Новый медицинский корпус оснащен современной системой вентиляции с обеззараживанием, системой врачебной связи. На территории также создан пункт для дезинфекции медтранспорта.

В новый медблок будут также госпитализировать пациентов с COVID-19. После стабилизации эпидемиологической обстановки в медучреждении продолжат лечить и другие заболевания.

Иркутская нефтяная компания намерена продолжать содействовать в развитии первичной и специализированной медицинской помощи в Усть-Кутском районе. Кроме возведения нового медицинского корпуса в Усть-Куте ИНК оказала помощь в разработке проектно-сметной документации, необходимой для проведения капремонта главного корпуса больницы.

В условиях пандемии Иркутская нефтяная компания оказывает помощь областной системе здравоохранения. Так, ИНК поставила в медучреждения более 100 кислородных концентраторов. Также для ряда больниц Иркутска и Усть-Кута были приобретены аппараты ИВЛ, бронхоскопы, рецеркуляторы и другое медоборудование; лекарства, средства индивидуальной защиты – маски, респираторы, костюмы, бахилы. Суммарный объем поддержки от ИНК в 2020 году составил 627 миллионов рублей.