Объем сделок со складской недвижимостью в Московском регионе за год вырос в два раза

И превысил 922 тыс. кв. м.

Согласно исследованию консалтинговой компании Knight Frank (есть у SIA.RU), лидирующую позицию в структуре спроса сохранил сегмент онлайн-торговли: на него пришлось 46% совокупного объема сделок в Московском регионе, что в абсолютных значениях составляет более 425 тыс. кв. м. Согласно прогнозам аналитиков, рекордный объем спроса, который был зафиксирован в прошлом году, повторится в 2021 году и сохранится на уровне 2,2–2,3 млн кв. м.

По итогам I полугодия 2021 года в Московском регионе сохраняется активный спрос на складскую недвижимость – объем сделок составил более 922 тыс. кв. м, что в два раза больше аналогичного показателя 2020 года (468 тыс. кв. м).

С 2017 года это наибольший объем сделок, которые были законтрактованы на рынке в I полугодии. При этом высокий спрос в I полугодии отмечался в 2018 и 2019 гг., когда основным драйвером рынка выступал сегмент розничной торговли.

В период наблюдения за рынком складской недвижимости в Московском регионе неоднократно отмечалось, что основным драйвером в сегменте выступает розничная торговля. При этом с 2020 года главным потребителем складских площадей в Московском регионе стал онлайн-ретейл.

По итогам первых шести месяцев 2021 года лидирующую позицию в структуре спроса сохранил сегмент онлайн-торговли: на него пришлось 46% от совокупного объема сделок в Московском регионе, что в абсолютных значениях составляет более 425 тыс. кв. м. Второе место в структуре спроса занял сегмент розничной торговли – 13% от общего объема заключенных сделок, или 119 тыс. кв. м. Здесь стоит отметить подписание договора субаренды компанией «Магнит» на почти 34 тыс. кв. м в РЦ «Дикси». 12% от общего объема спроса пришлось на транспортные и дистрибьюторские компании, что в абсолютных значениях составляет 112 и 111 тыс. кв. м соответственно.

Наибольший объем сделок был заключен на северо-восточном направлении Московского региона – 37% от совокупного поглощения, что в абсолютных значениях составляет 345 тыс. кв. м.

Крупнейшей сделкой на северо-востоке стала аренда по схеме built-to-suit компанией Ozon 270 тыс. кв. м в «PNK Парк Пушкино-2». На втором месте в структуре спроса по направлениям находится юг. На него пришлось 27% от общего объема сделок, или 250 тыс. кв. м. Здесь стоит отметить покупку компанией Ixcellerate производственно-складского комплекса «Эфес» на юге Москвы площадью 70 тыс. кв. м для размещения дата-центра. 15%, или 137 тыс. кв. м, было заключено на юго-восточном направлении столичного региона. Ключевой сделкой на юго-востоке стала аренда компанией Lamoda 59 тыс. кв. м в логопарке «Софьино».

По итогам I полугодия 2021 года 45% от общего объема спроса пришлось на сделки, заключенные по схеме built-to-suit с последующей арендой, что в абсолютных значениях составляет 420 тыс. кв. м. Крупнейшей сделкой за всю историю наблюдения за рынком стала аренда по схеме built-to-suit компанией Ozon 270 тыс. кв. м в «PNK Парк Пушкино-2». 41% от совокупного объема сделок, или 378 тыс. кв. м., пришлось на спекулятивную аренду. Крупнейшей сделкой стала аренда компанией «ПЭК» 40 тыс. кв. м в складском комплексе «Adidas Чехов». 11% пришлось на спекулятивную продажу, что в абсолютных значениях составляет 100 тыс. кв. м.

Основной объем сделок built-to-suit приходится на сделки с последующей арендой. Так, по итогам I полугодия 2021 на них приходится 95% от всего объема заключенных года сделок в Московском регионе. Рост доли built-to-suit сделок с последующей арендой отмечается с 2019 года.