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За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировали 16 лесных пожаров

Действует восемь вновь обнаруженных возгораний на общей площади 28,1 га, сообщили SIA.RU в администрации области

По два – в Катангском, Нижнеилимском, Нижнеудинском и Чунском районах. Кроме того, обнаружен и действует лесной пожар на площади пять гектаров на землях Министерства обороны РФ в Чунском районе.

В лесном фонде также действуют 17 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 28208 га: 14 – в Катангском районе, два – в Нижнеилимском, один – в Киренском районе.

Причиной всех 17-ти обнаруженных 20 июля возгораний считаются грозы. Восемь пожаров возникло на арендованных лесных участках, девять – на незакрепленных.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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