С начала 2021 года российские банки выдали 5,82 млн кредитных карт

Это на 39,3% больше, чем в прошлом году.

По данным Национального бюро кредитных историй (документ есть у SIA.RU), в 1 полугодии 2021 года было выдано 5,82 млн новых кредитных карт, что на 39,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 1 полугодии 2020 г. – 4,18 млн ед.). При этом данный рост во многом связан с последствиями «карантинных» мероприятий во 2 квартале прошлого года, когда выдача розничных кредитов (в том числе, новых кредитных карт) «упала» наиболее сильно.

В сегменте кредитных карт банки по-прежнему придерживаются консервативной кредитной политики. По этой причине они предоставляют кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, Персональный кредитный рейтинг (ПКР) которых находится на высоком уровне. При этом стоит отметить, что при увеличении запрашиваемого заемщиками лимита, требования к значению ПКР возрастают (в июне 2021 года он составил 663 балла из 850 возможных).

В целом, сегмент кредитных карт развивается достаточно динамично, что, прежде всего, связано с их технологичностью и удобством. Здесь банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)».

Наибольшее количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ в 1 полугодии 2021 года было выдано в:

Москве (374,8 тыс. ед.),

Московской обл. (296,6 тыс. ед.),

Краснодарском крае (229,2 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (214,6 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (187,2 тыс. ед.).

Увеличение выдачи новых кредитных карт в 1 полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику роста количества новых выданных кредитных карт продемонстрировали: