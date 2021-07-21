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ВОЗ предупредил о возможности появления более опасного штамма COVID-19

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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о вероятности появления устойчивого к вакцине штамма.

«Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант дельта, который приводит сейчас к разрушающим последствиям. И чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцины и таким образом нам придется все начинать сначала», – передает цитату специалиста РБК.

По словам главы ВОЗ, пандемию удастся остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения. Так, к концу этого года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего – по меньшей мере 70%.

В начале июля ВОЗ включила в свой список для дальнейшего мониторинга (Alerts for Further Monitoring) штамм коронавируса, который был обнаружен на территории России. В этот список попадают варианты COVID-19, мутации которых предположительно могут менять свойства коронавируса и представлять потенциальную угрозу массового заражения. Помимо российского, в перечень входит еще 11 штаммов, в том числе из Колумбии, Индонезии, Бразилии и Филиппин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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