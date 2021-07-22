Более 1,2 млн звонков приняли специалисты «Иркутскэнергосбыта» с начала 2021 года

Это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили SIA.RU в компании.

Чаще всего клиенты компании интересовались вопросами взаиморасчетов – 28% обращений. 26% звонков от клиентов компании были по теме перерывов и качества электрической энергии. И на третьем по популярности месте – передача показаний приборов учета.

Единый энергетический информационно-справочный центр работает круглосуточно по телефонам: 8-800-100-9-777 – для зарегистрированных номеров Иркутской области, 8 (3952) 790-777 – при звонке из другого региона. Операторы контакт-центра отвечают на все звонки в порядке очереди. При этом следует отметить, что в момент аварийных отключений электрической энергии наблюдается увеличение количества обращений, в связи с чем ожидание соединения с оператором также увеличивается.

Кроме того, специалисты контакт-центра обрабатывают и онлайн обращения клиентов, которых в первом полугодии поступило более 27 000. Чаще всего жители Иркутской области интересовались взаиморасчетами, учетом энергии и внесением изменений в Личном кабиниете.

Напомним, направить обращение специалистам компании можно на сайте «Иркутскэнергосбыта» www.sbyt.irkutskenergo.ru, во вкладке «Физическим лицам» - «Направить обращение онлайн», где нужно выбрать подходящую тему сообщения. Также можно воспользоваться формой обратной связи в Личном кабинете и мобильном приложении «Иркутскэнергосбыт»

Кроме того, на сайте компании в специальном разделе размещены ответы на самые популярные вопросы: