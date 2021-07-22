«Бразильский» штамм коронавируса выявили в России

Об это заявили в научном центре Роспотребнадзора «Вектор», передает «Интерфакс».

«На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант «дельта», выявлены единичные случаи варианта «гамма», – сказали в центре.

Там отметили, что «гамма» и «дельта» были отнесены к категории «вызывающих озабоченность», поскольку они могут снижать эффективность антител.

По информации центра, на данный момент получено несколько образцов вариантов нового коронавируса из исследовательских учреждений Австралии, Таиланда и Италии.