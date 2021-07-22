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Рубль – одна из самых недооцененных валют мира по "индексу Биг-мака"

Российский рубль, согласно «индексу бигмака», недооценен на 59,9%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование нового "индекса Биг-мака" в британском журнале The Economist.

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«Индекс бигмака» впервые был составлен в 1986 году. Бигмак представлен в виде универсального продукта, который можно купить в большинстве стран. Подразумевается, что и стоить он должен везде одинаково. По мнению издания, индекс позволяет определить более справедливое соотношение денежных валют к американскому доллару.

Так, журнал считает, что курс рубля к доллару США на июль 2021 года занижен на 59,9%, поскольку один Биг-мак в России стоит 169 рублей, а не $5,65, как в Соединенных Штатах. Чтобы уравнять стоимость, курс доллара, по оценке экономистов, должен составлять 29,91 рубля, в то время как сейчас он равен 74,5 рубля. Согласно изданию, стоимость только одной валюты - ливанского фунта - является еще более заниженной (минус 70,2%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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