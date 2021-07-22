В Иркутск теперь можно летать по субсидированным тарифам

Иркутск вошёл в число 46 направлений в России, куда семьи с детьми могут приобрести авиабилеты со скидкой. Правила субсидирования семейных авиаперелётов по России утвердило Правительство РФ. Данная мера позволит сделает семейные авиаперелёты доступнее и станет дополнительным стимулом для развития внутреннего туризма.

В Иркутск по сниженной цене можно отправиться из семи городов: Самары, Ростова-на-Дону, Уфы, Екатеринбурга, Красноярска, Калининграда, Владивостока.

– Эта мера поддержки, организованная Правительством Российской Федерации, очень важна. Действительно, одним из факторов, сдерживающих развитие туризма в Иркутской области, является высокая цена авиаперелётов. Такая мера позволит удешевить авиапутешествие для семей с детьми и повысить туристический поток в наш регион, что в свою очередь является главным приоритетом национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Семейная поездка предусматривает приобретение билета единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает. Ожидается, что льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тысяч россиян. Всего на эту меру поддержки в 2021 году на все города, участвующие в программе, предусмотрено 1,35 млрд рублей.