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Кинотеатр закрыли в Ангарске из-за ковидных ограничений

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Кинотеатр Mega Cinema закрыли в городе Ангарске Иркутской области на фоне ограничений, введенных в период пандемии коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте организации.

«С огромным сожалением сообщаем: с 22 июля кинотеатр Mega Cinema закрывается. Причина: экономическая нерентабельность по причине ограничений из-за пандемии. Мы держались до последнего, но, увы, чуда не произошло», – говорится в сообщении.

Напомним, согласно новым поправкам к Указу губернатора Принагрья, в настоящее время кинотеатры запрещено посещать непривитым от COVID-19 гражданам без отрицательного ПЦР-теста или справки о наличии иммунитета к болезни (для переболевших).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Кинотеатр закрыли в Ангарске из-за ковидных ограничений
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