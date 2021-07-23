Кинотеатр закрыли в Ангарске из-за ковидных ограничений

Кинотеатр Mega Cinema закрыли в городе Ангарске Иркутской области на фоне ограничений, введенных в период пандемии коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте организации.

«С огромным сожалением сообщаем: с 22 июля кинотеатр Mega Cinema закрывается. Причина: экономическая нерентабельность по причине ограничений из-за пандемии. Мы держались до последнего, но, увы, чуда не произошло», – говорится в сообщении.

Напомним, согласно новым поправкам к Указу губернатора Принагрья, в настоящее время кинотеатры запрещено посещать непривитым от COVID-19 гражданам без отрицательного ПЦР-теста или справки о наличии иммунитета к болезни (для переболевших).