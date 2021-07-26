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Следователи из Иркутска вылетели на предполагаемое место крушения Ан-2

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации сообщило на официальном сайте, что специалисты ведомства вылетели из Иркутска на предполагаемое место крушения самолета Ан-2, который пропал более года назад.

<p>Фото со страницы Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК России «ВКонтакте»</p>

Фото со страницы Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК России «ВКонтакте»

«Следственно-оперативной группе предстоит провести осмотр места авиапроисшествия, провести ряд необходимых действий, направленных на установление обстоятельств случившегося», – говорится в сообщении.

Напомним, 19 июля 2020 года самолет Ан-2 вылетел из поселка Кырен Тункинского района Республики Бурятия для определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда. Спустя время пилоты не вышли на связь. На борту находились 2 члена экипажа и 4 пассажира. Накануне предполагаемые обломки обнаружили на перевале «Байконур».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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