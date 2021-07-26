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Ангарск принимает участие в конкурсе городов туристического притяжения

В честь победителя будет назван новый пассажирский авиалайнер, рассказали SIA.RU в администрации области.

Проголосовать можно до 12.00 по московскому времени 30 июля 2021 года на сайте проекта Народного фронта «Путешествуем по России». Наряду с Ангарском участие в голосовании принимают города Кировск, больше известный как курорт Хибины, в Мурманской области и Энгельс в Саратовской области. 

На сайте голосования можно узнать информацию о каждом городе – участнике конкурса, кликнув по фотографии. По данным на 12:00 26 июля, Ангарск лидирует, за него отдали голоса 2 975 человек. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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