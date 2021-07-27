ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает участников ВЭД на вебинар «Конверсионные операции». Мероприятие пройдёт 5 августа 2021 года в 14:00 по времени Владивостока.



В качестве спикера выступит Махов Андрей Владимирович, начальник казначейства ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк, эксперт в области валютного рынка, с 2004 года. Специалист банка расскажет о:



Существующих предложениях банков о возможностях конвертации иностранной валюты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ценообразовании валютного рынка, факторах, влияющих на изменение курса.

Онлайн-конвертации валют.

Продолжительность мероприятия – 1 час. Участие в онлайн-семинаре бесплатное. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке. Вопросы по участию можно задать по телефону: 8-800-350-42-02.



Для справки: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 66 офисов в 40 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.



*Webinar - система для проведения веб-конференций, вебинаров, презентаций.