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Сбросы воды увеличили на Иркутской ГЭС

Русводресурсы приняли решение увеличить с 26 июля сбросы воды до 3300 м²/с, сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в июле полезный приток в озеро Байкал составляет 120-140% от нормы, что требует увеличения сбросных расходов на ближайших ГЭС.

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Напомним, что при условии повышения сбросов до 4000 м³/с подтопит острова Конный и Юность в Иркутске.

– В последний раз такой объем сброса действовал в 1988 году, – прокомментировал Андрей Южаков, заместитель мэра города Иркутска. – Но тогда плотность застройки города была другая и воздействие на берега Ангары было не таким серьезным.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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