Сбросы воды увеличили на Иркутской ГЭС

Русводресурсы приняли решение увеличить с 26 июля сбросы воды до 3300 м²/с, сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в июле полезный приток в озеро Байкал составляет 120-140% от нормы, что требует увеличения сбросных расходов на ближайших ГЭС.

В Иркутске уже развернули пункты временного размещения на 3,6 тыс. человек. В зоне подтопления находится садоводство Елизовское, расположенное на острове, угроза возникла из-за обильных осадков на Байкале.

Напомним, что при условии повышения сбросов до 4000 м³/с подтопит острова Конный и Юность в Иркутске.

– В последний раз такой объем сброса действовал в 1988 году, – прокомментировал Андрей Южаков, заместитель мэра города Иркутска. – Но тогда плотность застройки города была другая и воздействие на берега Ангары было не таким серьезным.