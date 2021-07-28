Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»

Альфа-Банк запустил в мобильном приложении сервис «Инвестбэк». С его помощью можно инвестировать накопленный кэшбэк в ПИФы от «Альфа-Капитала».

«Инвестбэк» позволяет получить первый опыт в инвестировании. Начать можно даже с суммы в 100 рублей. Клиент как обычно совершает покупки по своей карте и получает кэшбэк. Чтобы инвестировать его в паи фонда «Альфа-Капитал Технологии», достаточно нажать одну кнопку. Доходность инструмента за последний год составляет 39,51%. Фонд включает акции ведущих мировых высокотехнологичных компаний, таких как Facebook, Amazon, Microsoft, Apple и др.

«Инвестбэк — это кэшбэк нового поколения. Наши клиенты не только получают деньги от банка за свои покупки, но и приумножают их с помощью экспертизы «Альфа-Капитала», — прокомментировал руководитель департамента развития розничных продуктов и клиентских сегментов Альфа-Банка Сергей Бондаренко.

В будущем Альфа-Банк и УК «Альфа-Капитал» планируют расширять список фондов для инвестирования.

«Наша основная задача — помочь клиентам сделать первый шаг к фондовому рынку, научиться грамотно формировать и растить свой портфель инвестиций. Мы планируем продолжать развитие «Инвестбэка» совместно с Альфа-Банком, добавлять новые способы инвестиций», — заявил руководитель блока «Цифровой бизнес» компании «Альфа-Капитал» Антон Граборов.