En+ Group предупредила о влиянии экспортных пошлин на результаты компании во втором полугодии

En+ Group опубликовала операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2021 года. Согласно отчету, показатели растут как в металлургическом, так и в энергетическом сегментах, сообщает "Независимая газета". Однако компания предупреждает, что во втором полугодии негативное влияние на финансовые результаты окажут экспортные пошлины.

По итогам первого полугодия, объем реализации алюминия вырос на 5,8% за счет повышенного спроса на рынке при стабильном уровне производства – 1,9 млн. Обращает на себя внимание, что компания в соответствии со своей стратегией наращивает продажи продукции с добавленной стоимостью: в первом полугодии – на 28,6% (до 1 млн т). Их доля в общем объеме продаж увеличилась до 50% против 42% в первом полугодии 2020 года. Причем во 2 квартале 2021 года реализация такой продукции выросла на 49,3% год к году (до 542 тыс. т), а доля продаж выросла до 52%.

Определенные изменения происходят и в направлениях сбыта. В первом полугодии в структуре продаж по-прежнему преобладало Европейское направление, хотя его доля снизилась до 41%, в то время как доля Азии выросла до 26%. Кроме того, заметен сдвиг в сторону продаж в России и странах СНГ, чья доля выросла до 25%.

Что касается электроэнергии, то ее общая выработка выросла на 12% год к году до 44 млрд кВт-ч. При этом выработка электроэнергии на ГЭС увеличилась до 36,9 млрд кВт-ч, чему способствовали увеличение запасов воды в озере Байкал, Братском и Красноярском водохранилищах, а также рост эффективности станций за счет их модернизации по программе «Новая энергия».

Так, модернизированное оборудование на Братской, Усть-Илимской, Иркутской и Красноярской ГЭС обеспечило рост выработки на 413,6 млн кВт-ч во 2 квартале 2021 года, а за первое полугодие в целом прирост составил 936,3 млн кВт-ч. Это также позволило предотвратить выбросы парниковых газов приблизительно на 479 тыс. т СО2 за счет частичного замещения выработки электроэнергии на ТЭС энергосистемы.

Во многом подобных результатов группе удалось достичь благодаря ее стратегии, основы которой были определены основателем En+ Олегом Дерипаской. «Я считаю, что наши ресурсы и продукт, который мы производим, плюс те возможности, которые сейчас созданы на этих рынках, – все это создает предпосылки для нашего роста», – отмечал он еще в 2010 году.

Генеральный директор En+ Group Владимир Кирюхин называет важным фактором, который в дальнейшем окажет влияние на отрасль, европейские законодательные инициативы. 14 июля 2021 года Еврокомиссия официально представила экологический план EU Green Deal о снижении к 2030 году выбросов парниковых газов на 55% к уровню 1990 года. Достичь этого предполагается за счет введения трансграничного углеродного налога (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) на импорт в страны ЕС стали, цемента, алюминия, удобрений и электроэнергии, напомнил глава компании.

«Мы строго придерживаемся нашей стратегии снижения выбросов парниковых газов и позитивно оцениваем эти инициативы, – подчеркнул в этой связи Владимир Кирюхин. – Считаем, что при разумном сбалансированном подходе новое «зеленое» законодательство действительно сможет мотивировать промышленные и добывающие компании больше инвестировать в модернизацию и развитие технологий. En+ Group готова использовать все возможности, которые открывает «зеленая» экономика».

«Однако произошли и другие изменения, менее позитивные для нас и всей металлургической отрасли, – добавил гендиректор En+ Group. – Так, в конце июня правительство России утвердило временные экспортные пошлины, которые будут действовать до 31 декабря 2021 года. Размер пошлин будет складываться из базовой ставки (15%) и дополнительного коэффициента, который для алюминия составит 254 долл. США за тонну. Влияние пошлин на финансовые результаты компании мы увидим уже во втором полугодии 2021 года».