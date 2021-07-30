109 га свободной земли под жилую застройку выявили в Иркутской области

Более 109 гектаров земли определили для жилищного строительства в Иркутской области. Это 28 территорий, расположенных в Иркутске и Иркутском районе, Братске и Братском районе, Ангарском городском округе и Саянске, сообщает министерство имущественных отношений региона. Работу по выявлению земли проводит Управление Росреестра по Иркутской области совместно с министерством и другими ведомствами.

– Наша совместная работа в этом направлении открывает новые перспективы для освоения территории как для бизнеса, так и для граждан. Особенно это важно для крупных населенных пунктов, где зачастую мы наблюдаем дефицит свободных земельных ресурсов, – отметила министр имущественных отношений Иркутской области Марина Быргазова.

Информация о территориях, которые могут быть вовлечены в оборот в целях жилищного строительства, размещена на публичной кадастровой карте Росреестра. С помощью электронного ресурса застройщики и граждане могут выбрать подходящий земельный участок и направить заявку на его получение.

– При выборе участка обязательно необходимо учитывать его потенциал использования. Так, земельные участки, предназначенные для строительства многоквартирных домов, могут быть предоставлены только компаниям-застройщикам. Гражданам, которые хотят построить частный жилой дом, следует подавать заявку на участки для индивидуального жилищного строительства, – подчеркнул руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.