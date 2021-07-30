Солист LittleBig ответил на пародийный ролик экс-мэра Иркутска Кондрашова о Байкале

Фронтмен группы LittleBig Илья Прусикин на своей странице в Instagram ответил бывшему мэру города Иркутска Виктору Кондрашову, который записал пародийное видео на музыканта в ответ на сторис о грязном Байкале.

«Байкал – одно из самых красивых мест на Земле, где я был! Если бы в нем еще никто сапоги не мыл, то цены бы ему не было... А пока ношу усы, трусы и не справляю нужду в озеро! И что я вам хочу ещё сказать: не просто так становятся бывшими!» – заявил Прусикин.

Напомним, недавно солисты группы LittleBig Илья Прусикин посетили Иркутскую область. Музыкант, будучи на Байкале, записал сторис, где с иронией сказал, показав грязную воду: «Мы на Байкале, это самое чистое озеро в мире. Прямо бери и пей оттуда». Спустя время, ему ответил экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов, спев песню на берегу Байкала в образе самого Прусикина. В тексте он в шутку сказал, что это не грязь, а пыль от сапог, которую Кондрашов случайно стряхнул в Байкал.

Эколог Greenpeace поддержал LittleBig в споре о загрязненном Байкале.