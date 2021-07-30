В Бурятии со 2 августа разрешили работу аттракционов в парках и местах отдыха

Региональный оперштаб разрешил работу аттракционов на открытом воздухе при условиях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Они начнут работать со 2 августа. Но для приема посетителей аттракционы должны выполнить целый ряд требований:

соблюдение дистанции при посадке, высадке, прокате в кабинах аттракциона;

регулирование потока отдыхающих,

ношение масок сотрудниками и посетителями,

ведение дезинфекции территории, предоставление средств защиты и дезинфекции для посетителей,

загрузка на аттракционы не более 50% от максимальной наполняемости,

дистанцирование при посадке и в очереди в кассы на расстояние 1.5 м,

наличие у сотрудников сертификата профилактической прививки, в том числе первым компонентом, против новой коронавирусной инфекции, либо медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевания, либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до выхода на работу,

термометрия посетителей и сотрудников.

Напомним, данный вопрос в числе многих других был поднят предпринимательским сообществом во время бизнес-завтрака с Главой Бурятии неделю назад. Алексей Цыденов обратился к членам штаба с просьбой разработать условия работы аттракционов в условиях распространения коронавируса.