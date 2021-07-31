Назначен новый и. о. директора МУП «Комбинат питания» в Иркутске

Бывший первый заместитель мэра Усть-Илимска Любовь Пронина стала и.о. руководителя муниципального предприятия «Комбинат питания города Иркутска», сообщает ИА «ИрСити».

Пронина была назначена на должность руководителя 7 июля. Она сменила Марину Черемных, которая была и.о. директора МУПа с октября 2020 года.

Напомним, в мае 2020 года стало известно, что кредиторская задолженность МУПа составляет 300 млн рублей. Чтобы справиться с кризисом, организация в конце прошлого года решила взять кредит в 100 млн рублей.