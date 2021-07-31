Более 330 млн рублей направят на благоустройство Куйтунского района

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте о намерении направить 337 на капремонт культурно-спортивных и образовательных объектов в Куйтунском районе: социально-культурных центров, сельских клубов, образовательных и спортивных школ, детских садов.

На эти деньги планируется отремонтировать четыре школы – в поселках Чеботариха, Каранцай, Игнино и в селе Кундуй. Игорь Кобзев изучил на месте детали планируемых работ двух общеобразовательных учреждений. «В Ленинской школе поселка Игнино, где обучаются 75 детей, это будет первый капитальный ремонт за 30 лет. Здесь планируется заменить кровлю, полы, электрику и окна. На эти цели направят 52 млн рублей», – говорится в сообщении.

Почти 20 млн рублей пойдут на ремонт Кундуйской школы, которую посещают 182 ученика. Здесь также произведут замену кровли, дверей, системы отопления и окон. 70 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы в Куйтуне. Параллельно с внутренними работами здесь проведут обустройство территории.

«Кроме того, за счет федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» до конца года район приобретет три транспортных средства и один мобильный медицинский комплекс для Куйтунской районной больницы. Из федерального бюджета на реализацию мероприятий направлено 324 млн рублей, из областного –13 млн рублей», – отметили власти.