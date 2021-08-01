Около 40% всех дорог приведут в нормативное состояние до конца года в Усольском районе

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что до конца 2021 года в Усольском районе приведут в нормативное состояние 40% от общего количества дорог, или 35 километров.

«При выполнении ремонта дорог на первом месте должно быть качество. Субподрядчику здесь необходимо обратить внимание на состояние обочин и того, что касается аварийных деревьев вдоль дороги. Есть месяц активной работы на то, чтобы выполнить эти задачи», – отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Кроме того, минтранс региона проведет анализ дорог в границах населенных пунктов, которые необходимо привести в порядок в первую очередь. Их внесут в список дорог, которые будут отремонтированы в 2022-2023 годах. Этот документ правительство Иркутской области планирует опубликовать осенью текущего года.