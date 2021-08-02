Названы самые дорогие «однушки» Сибири

В топ вошла квартира с набережной Иркутска за 8 млн рублей.

Эксперты Циан провели мониторинг предложения на вторичном рынке в городах Сибирского федерального округа (документ есть у SIA.RU). В фокусе внимания находились однокомнатные квартиры – по традиции самый востребованный товар у российской потребительской аудитории. Для каждого из десяти регионов СФО был выявлен самый дорогой лот. Представители всех трех городов-«миллиоников» оказались в первой половине рейтинга. При этом квартиры-«чемпионы» национальных республик (Алтай, Хакасия, Тыва) собраны в нижней его части.

1 место. Омск

9,99 млн рублей / 53,50 кв. м

Улица Красина

Максимальная планка для сибирских «однушек» опустилась ниже 10 млн рублей. Она связана с квартирой площадью 53,5 кв. м на первом этаже дома №6 по улице Красина в Омске. Объект выгодно отличается наличием отдельного входа. Кроме того, здание оснащено системой видеонаблюдения. В нем работают круглосуточная охрана и консьерж-сервис. За время экспонирования (полтора года) лот подешевел почти на 30%, приблизившись к среднерыночному показателю.

2 место. Новосибирск

9,30 млн рублей / 47,00 кв. м

Улица Державина

В тройке ожидаемо нашлось место для лота из Новосибирска – города с крупнейшим рынком недвижимости на территории Сибирского федерального округа. Это квартира площадью 47,0 кв. м, отделанная в светлых тонах. Она расположена на 17-м этаже 24-этажного кирпичного дома, сданного семь лет назад. Прилегающий квартал окружен многообразной социальной инфраструктурой (Центральный рынок, несколько продуктовых магазинов, фитнес-центр, два детских сада, лицей). До ближайшей станции метро – «Маршала Покрышкина» – всего 400 м. Очевидно, что перечисленные факторы способствовали появлению весьма высокого ценника – 9,3 млн рублей.

3 место. Кемерово

8,50 млн рублей / 58,80 кв. м

ЖК «Кемерово-Сити»

В недавно построенном ЖК «Кемерово-Сити» просторная однокомнатная квартира (58,8 кв. м), в которой выполнен евроремонт, продается за 8,5 млн рублей. В сумму входит стоимость мебели и бытовой техники. Новостройка занимает участок в престижной локации – менее 1,5 км до офиса областной администрации и около 500 метров до берега реки Томь.

4 место. Томск

8,10 млн рублей / 40,00 кв. м

Красноармейская улица

Пешие прогулки до набережной Томи смогут совершать и будущие жильцы квартиры на 11-м этаже дома №128 по Красноармейской улице. Территориально он относится к Кировскому району Томска. В этой части города собраны корпуса ведущих учебных заведений города и студенческий городок. Сама квартира отличается функциональной планировкой и ремонтом, который принято называть «дизайнерским». Ее покупка обойдется в 8,10 млн рублей.

5 место. Красноярск

8,10 млн рублей / 67,50 кв. м

Улица Авиаторов

Располагая аналогичным бюджетом (8,10 млн рублей), в Красноярске можно приобрести объект гораздо большей площади. Самая дорогая из однокомнатных квартир в этом городе занимает 67,5 кв. м на шестом этаже жилого комплекса «Лазурный». В состав лота входит также место в подземном паркинге.

6 место. Иркутск

8,00 млн рублей / 52,84 кв. м

Верхняя набережная

Чуть меньший прайс – 8,0 млн рублей – у видовой квартиры площадью 52,84 кв. м на вершине (16-й этаж) ЖК «Приморье» в Иркутске. С ее балкона открывается панорама Ангары. Планировкой предусмотрено наличие отдельного помещения под гардеробную. На кухне установлен встроенный гарнитур.

7 место. Кызыл

5,50 млн рублей / 45,10 кв. м

Улица Ленина

Республика Тыва считается одним из наиболее депрессивных регионов РФ с высоким уровнем преступности и безработицы. Региональный рынок недвижимости развит слабо и насчитывает всего около 700 лотов. Однако даже в категории однокомнатных квартир здесь встречаются довольно дорогие объекты. Так, в кызыльской пятиэтажке у Молодежного сквера, в нескольких минутах ходьбы от набережной (которая носит имя Сергея Шойгу) обнаружена квартира с ценником 5,5 млн рублей. Она оснащена балконом и лоджией с видом на Енисей. Общая площадь объекта составляет 45,1 кв. м.

5,50 млн рублей / 37,80 кв. м

Промышленная улица

На восьмой позиции разместился самый скромный по габаритам участник рейтинга – квартира площадью 37,8 кв. м с протяженным балконом. По совпадению она представляет Горно-Алтайск – наименее населенный из всех региональных центров Сибири. За 5,5 млн рублей покупателю достанется объект, полностью укомплектованный мебелью и бытовой техникой, а также оборудованный системой «теплый пол».

9 место. Барнаул

5,30 млн рублей / 52,00 кв. м

ЖК «Новая пристань»

В центре Барнаула цена однокомнатных квартир достигает 5,3 млн рублей. За столько можно купить объект (52,0 кв. м) в доме 2018 года постройки на берегу Оби. Еще весной чек был на 900 тыс. рублей выше. Но в конце мая собственник начал плавно понижать планку.

10 место. Абакан

5,00 млн рублей / 46,20 кв. м

Улица Авиаторов

Последняя строчка досталась квартире площадью 46,2 кв. м на севере Абакана. Эта локация обеспечена полным «пакетом» социальных объектов. Лот прошел косметический ремонт. Благодаря особенностям планировки окна выходят на две стороны. Владелец рассчитывает выручить с продажи 5,0 млн рублей.