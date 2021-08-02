Прогноз: высокий спрос на автокредитование сохранится

Спрос на автокредиты сохраняется из-за вероятности дальнейшего роста стоимости автомобилей и дефицита предложения. Приостановка действия госпрограммы льготного автокредитования позволит избежать перегрева рынка.

Алексей Бородавин, директор департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто»: «На данный момент объем выданных авторедитов в денежном выражении увеличивается за счет роста среднего чека, а в числовом выражении основной прирост создается за счет сделок на рынке автомобилей с пробегом. В целом, спрос на автокредиты сохраняется из-за опасений дальнейшего повышения стоимости автомобилей и дефицита предложения, когда покупатель автомобиля ожидает поставок от 2 до 10 месяцев.

Пауза, связанная с действием госпрограммы, вряд ли охладит рынок новых автомобилей, скорее, позволит избежать перегрева, так как спрос сейчас достаточно высок и точно сформирован на ближайшие полгода.

Если говорить об уровне просроченных кредитов по госпрограмме, то он не превышает среднее значение, как правило клиенты по программе вносят существенный первоначальный взнос и это - не спонтанные покупки.

С точки зрения риска у нас сейчас ситуация значительно лучше предыдущих лет. А тот прирост риска, который отмечают эксперты, связан с ростом продаж в сегменте автомобилей с пробегом».