ФНС: Получить вычет на фитнес можно только с 1 января 2022 года

1 августа вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ. Однако он позволяет налогоплательщикам получить социальный налоговый вычет по НДФЛ в части расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, фактически произведенные ими только с 1 января 2022 года, пояснили в ФНС. При этом он не должен превышать 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами по НДФЛ, установленными НК РФ.

– Гражданин также может учесть расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные его несовершеннолетним детям (в том числе усыновленным) и подопечным, – подчеркнули в ФНС.

Также важно для получения вычета, чтобы физкультурно-спортивная организация (индивидуальный предприниматель) и оплаченные услуги были включены в соответствующие перечни.