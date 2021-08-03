86% иркутян оказались недовольны своей зарплатой

86% сотрудников Иркутской области недовольный своей зарплатой, показал опрос hh.ru. Недовольных больше всего среди представителей высшего менеджмента (90%) и административного персонала (89%).

Из 14% тех, кто доволен, чаще других были представители профессиональных сфер «Банки, инвестиции» (35%), «ИТ, телеком» (24%), «Строительство, недвижимость», «Транспорт, логистика» и «Маркетинг, PR» (по 23%).

Средняя предлагаемая зарплата в регионе по итогам июля составила 46 тысяч рублей.

У 38% жителей региона заработная плата за последний год не изменилась. 24% рассказали, что их ежемесячный доход сократился, еще 38% – что, наоборот, увеличился.