Половина месячной нормы осадков выпала в Иркутске 2 августа

В Иркутске устраняют последствия ливневого дождя. 2 августа, по данным метеорологов, выпало 46 мм осадков при месячной норме 96 мм.

В течение ночи специализированные службы откачивали воду, для этой работы были задействованы аварийные бригады и специализированная техника. Об этом сообщил и.о. директора МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков. Он пояснил, что в первую очередь вода была откачана с участков, чтобы исключить возможность подтопления жилых домов, а также с пешеходных переходов.

– В течение дня на территории Иркутска проводят работы по устранению последствий ливня. Сейчас рабочие приступили к откачке воды с улицы Баррикад. На улице Канской работает экскаватор, там укладывают трубу для дальнейшей организации ливневой канализации. Прочищают водоотводные системы от ила и грязи на ряде центральных улиц. Силами муниципальных и подрядных организаций очищают дождеприемные лотки, системы ливневой канализации и прочих стоков, – отметил Сергей Чертков.

Также специалисты МУП «ИркутскАвтодор» приступили к ямочному ремонту участков, размытых дождями. Работы уже проводят на объездной Ново-Ленино, Кайской горе, улицах Шевцова и Жуковского. Ночью будет проведен ямочный ремонт в центральной части города.