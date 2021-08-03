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Росводресурсы не будут повышать уровень сбросов воды на Иркутской ГЭС

Такое решение принято в ходе совещания по вопросу режима работы Иркутского гидроузла под председательством руководителя Федерального агентства водных ресурсов Дмитрия Кириллова. По прогнозу гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается увеличение уровня рек на территории Иркутской области и Иркутска. Так, прогнозируется подъем Иркута на территории города до отметок 270 – 320 см при критической 320 см. Это связано с обильными осадками, которые прошли как в Иркутске, так и верховьях Иркута.

Как доложил первый заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков, на сегодня в Иркутске продолжает сохраняться неблагоприятная ситуация с поднятием грунтовых вод на территории Ленинского округа.

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– За последние сутки в Иркутске выпала половина месячной нормы осадков. Мы вновь фиксируем подъем уровня грунтовых вод в Ленинском и Правобережном районах. На некоторых участках рост составил до 10 см. Кроме того, остаются подтопленными участки в СНТ «Елизовский». Мэром Иркутска Русланом Болотовым принято решение усилить работу по мониторингу, в готовность приведены силы и средства в количестве более 900 человек и 300 единиц техники, – отметил Андрей Южаков.  

Губернатор региона Игорь Кобзев дал поручение оказать помощь населению по откачке воды с садовых участков. В случае необходимости будут задействованы все службы главного управления МЧС России по Иркутской области.

Напомним, что сбросы воды на Иркутской ГЭС планировали увеличить с 29 июля до 3 400 кубических метров в секунду, но позже это решение отменили.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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