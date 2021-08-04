Иркутская область получит 525 млн рублей на оснащение оборудованием нового медицинского комплекса во втором Иркутске

Средства пойдут на закупку томографов, электрокардиографов и другой современной аппаратуры. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Новый медицинский комплекс включает три корпуса: восьмиэтажный предназначен для женской консультации, планируется, что посещать его будут до 200 человек за смену. Ещё два блока – четырёх- и трёхэтажный – для детской поликлиники, рассчитаны на 400 посещений в смену. Общая площадь новых зданий превышает 14 тысяч кв. м. На сегодняшний день к ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО» прикреплено около 65 тысяч жителей Ленинского района города Иркутска.

Как отметил на заседании Правительства 30 июля Михаил Мишустин, федеральное финансирование поможет обеспечить строящиеся объекты всем необходимым и скорее открыть их для оказания качественной медицинской помощи.