В Иркутской области с начала года оформлено более 6 тысяч ипотечных сделок в электронном виде

Благодаря электронным сервисам жители региона оформляют ипотеку в течение одного дня и без посещения офисов МФЦ, сообщает управление Росреестра.

– Иркутская область в 2016 году одной из первых в стране апробировала электронное взаимодействие при регистрации ипотечных сделок. Тогда зарегистрировать ипотеку за один день и без посещения МФЦ можно было лишь в одном из банков нашего региона. Теперь такие сделки оформляются практически в каждой кредитной организации на территории Иркутской области. То есть обратившись в офис банка клиент получить полный цикл услуги за один день. В обычном порядке срок регистрации ипотеки составляет от 5 до 7 рабочих дней, – отметил Виктор Жердев, руководитель Управления Росреестра по Иркутской области.

С 2019 года каждая третья сделка с объектами недвижимости проводится ведомством в электронном виде. Всего с 2019 года по июнь 2021 года в Управление Росреестра по Иркутской области поступило более 238 тысяч пакетов документов на регистрацию прав в электронном виде.