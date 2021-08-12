Сброс воды на Иркутской ГЭС увеличат до 3300 кубометров в секунду по решению Росводресурсов

Ведомство приняло решение в связи со снижением уровня воды в водоемах Иркутска, сообщили SIA.RU в ведомстве.

– Уровень Ангары в Иркутске снизился на 7 см за сутки и продолжает падать. Сегодня река на отметке 189 см, при критической – 320 см. Уровень Иркута опустился на 18 см и составил сегодня 314 см, при критическом – 480 см, – пояснили в ведомстве.

В свою очередь уровень в Байкале продолжает повышаться: сегодня он достиг отметки 457,02 м ТО. Росгидромет уточнил прогноз по притоку на август: он составит 5000-6000 м³/сек, а не 4500-5500 м³/сек, как ожидали ранее. При достижении отметки в 457,30 метров в Иркутске может затопить остров Конный и Юность. Ранее от журналистов поступали сообщения о подтоплении цокольного этажа в ТЦ «Яркомолл».

В Бурятии идет рост уровней воды на Селенге, ожидаются сильные дожди, что также скажется на повышении притока к озеру. Чтобы снизить интенсивность наполнения Байкала и Иркутского водохранилища, Росводресурсы приняли решение вернуться к прежнему режиму работы Иркутской ГЭС. С 12 августа сбросные расходы увеличат на 200 м³/сек – до 3300 м³/сек.

Напомним, высокая водность в бассейне Байкала сохраняется с мая. Поэтапно увеличивать сбросы через Иркутскую ГЭС начали с конца июня. Для пропуска пика паводка на реке Иркут, а также чтобы избежать новых подтоплений жилых построек в нижнем бьефе плотины, сбросные расходы Иркутской ГЭС с 8 августа снизили до 3100 м³/сек.