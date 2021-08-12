Ростех и «Ростелеком» поставили в регионы более 400 кабин для оформления биометрических загранпаспортов

Устройства установлены в многофункциональных центрах: МФЦ, «Мои документы», где с их помощью можно получить документ с биометрическими данными владельца, рассказали SIA.RU в госкорпорации.

Распоряжением Правительства РФ «Ростелеком» определен единственным поставщиком, а также исполнителем работ по установке и функционированию криптобиокабин в МФЦ. Производителем кабин выступает Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех. На сегодняшний день комплексы функционируют более чем в 80 регионах.

В перспективе такие устройства смогут также использоваться для выдачи электронных паспортов и иных документов – соответствующие возможности были заложены в систему еще на стадии проектирования.

Криптобиокабина – российский программно-технический комплекс, серийно выпускаемый Концерном «Автоматика». Комплексы оснащены системой цифровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов, считывателем штрихкода, устройством, сочетающим сканер машиночитаемой зоны паспорта (MRZ-строки) и считыватель микросхем паспортов нового поколения.