Новости

Ростех и «Ростелеком» поставили в регионы более 400 кабин для оформления биометрических загранпаспортов

Устройства установлены в многофункциональных центрах: МФЦ, «Мои документы», где с их помощью можно получить документ с биометрическими данными владельца, рассказали SIA.RU в госкорпорации.

Читайте также:

«Ростех» планирует создать фонд для инвестиций в проекты онлайн-обучения
28 июля 2021
Проникновение чат-ботов в России растет
14 июля 2021

Распоряжением Правительства РФ «Ростелеком» определен единственным поставщиком, а также исполнителем работ по установке и функционированию криптобиокабин в МФЦ. Производителем кабин выступает Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех. На сегодняшний день комплексы функционируют более чем в 80 регионах. 

В перспективе такие устройства смогут также использоваться для выдачи электронных паспортов и иных документов – соответствующие возможности были заложены в систему еще на стадии проектирования.

Криптобиокабина – российский программно-технический комплекс, серийно выпускаемый Концерном «Автоматика». Комплексы оснащены системой цифровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов, считывателем штрихкода, устройством, сочетающим сканер машиночитаемой зоны паспорта (MRZ-строки) и считыватель микросхем паспортов нового поколения. 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Биометрия в массы":
Все материалы сюжета (76)


Реклама на сайте

Большая стройка
«Желание людей жить лучше – двигатель девелопмента». Виктор Ильичёв, «ВостСибСтрой», – о профессии, рынке и перспективах
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин посетил микрорайон Хрустальный Парк
«Заезжай и живи». Сергей Никитин о концепции развития микрорайона Юго-Западный
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании